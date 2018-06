Torino, smentito l'interesse per Marchisio: "Fake news"

La notizia, a dir poco clamorosa, di un interesse del Torino per Claudio Marchisio non ha fondamenti: è la stessa società granata a smentire La Stampa, che in mattinata aveva pubblicato l'indiscrezione. "Fake news" il laconico tweet del Toro nel tardo pomeriggio che smonta la possibile trattativa per una delle bandiere della Juventus. Secondo il quotidiano piemontese, il ds granata Gianluca Petrachi sarebbe dovuto andare in pressing sul mediano questo weekend: il dirigente si trova infatti a Ibiza, come il 32enne bianconero.



Marchisio, in uscita dalla Juve dopo aver trovato poco spazio in questa stagione (come 'denunciato' dal padre-agente del centrocampista), ha sempre mostrato grande rispetto per i cugini ("ogni 4 maggio non manca mai di ricordare gli Invincibili" ricordava ancora La Stampa) ma ha un ingaggio da 3,5 milioni di euro fino al 2020 e soprattutto lo scorso marzo aveva scritto a chiare lettere che non avrebbe indossato in Italia un'altra maglia oltre a quella della Juventus.



Il futuro di Marchisio è dunque lontano da Torino: al momento sembrano decisamente più percorribili altre piste (Monaco, Giappone, Cina e Mls).

IL TWEET DEL TORINO