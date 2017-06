Torino, Simeone può diventare l'acquisto più caro di sempre

Il Torino vuole Giovanni Simeone e per portarlo in granata e battere la concorrenza della Fiorentina Urbano Cairo è pronto a chiudere l'acquisto più costoso della sua era di presidenza. Secondo quanto riferisce 'La Stampa', l'offerta dei granata per l'attaccante classe 1995 è di 18 milioni (15 più 3 di bonus) più il cartellino Maxi Lopez, che arriverà a scadenza nel 2018 (fino ad ora il record è rappresentato dai 9 milioni pagati la scorsa estate alla Roma per Ljajic).

Una bella plusvalenza per il Genoa, che solo un anno fa aveva preso il figlio del tecnico dell'Atletico Madrid (che Mihajlovic nei giorni scorsi avrebbe anche chiamato personalmente, ndr) in prestito oneroso dal River Plate per poi riscattarlo per poco più di 5 milioni.

La trattativa per Simeone, 13 gol in 35 presenze alla sua prima positivissima stagione in Italia, sarebbe comunque slegata da un'eventuale partenza di Andrea Belotti, per il quale è sempre molto vivo l'interesse dei club inglesi (il Chelsea di Conte su tutti), che però ancora non hanno 'toccato' la fatidica cifra dei cento milioni voluti da Cairo.

Se la trattativa per il Cholito non dovesse andare in porto, le alternative sarebbero Duvan Zapata del Napoli, Niang del Milan o Diego Falcinelli del Sassuolo.