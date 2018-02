Torino, scoppia il caso Ljajic: va in Russia da Carrera?

Adem Ljajic sempre più lontano da Torino. Da quando è arrivato Walter Mazzarri sulla panchina granata per l'attaccante serbo, che con Mihajlovic era uno dei più utilizzati, non sembra più esserci spazio. L'ennesima conferma è arrivata nel derby della Mole, quando non è praticamente sceso in campo.

Per Ljajic si tratta del punto più basso da quando è arrivato in granata: non scende in campo da oltre due mesi e non solo a causa dell'infortunio al bicipite femorale rimediato a fine dicembre dal quale ha pienamente recuperato: Mazzarri 'non lo vede proprio'. Anche contro la Juve il tecnico di San Vincenzo a gara in corso gli ha preferito Niang prima ed Edera poi e a questo punto una sua partenza non sembra affatto da escludere.

Ci sta lavorando il suo procuratore Fali Ramadani, che ha ottimi rapporti con lo Spartak Mosca e che in Russia ha già portato Nikola Maksimovic. La formula del trasferimento potrebbe essere la stessa usata per il trasferimento del difensore del Napoli: prestito secco. Un'operazione utile per ritrovare confidenza col campo grazie all'aiuto di un ex Juventus come Massimo Carrera.