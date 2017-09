Torino, Niang ufficiale: al Milan 20 milioni bonus compresi

Milan e Torino hanno trovato ufficialmente l'intesa per il trasferimento di Mbaye Niang. I granata verseranno 20 milioni di euro, bonus compresi, al club di via Aldo Rossi con la formula del prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto. Quasi pareggiata dunque l'offerta (accettata) che aveva fatto lo Spartak Mosca prima di rivecere il no del francese.



Il 22enne voleva infatti solo il Torino ed è stato accontentato: potrà così riabbracciare Mihajlovic, il tecnico con cui si è espresso al meglio nella sua esperienza a Milanello. La punta ha firmato un contratto di 4 anni e percepirà 1,4 milioni a stagione.



"Sono contento di essere un calciatore del Torino, si è realizzato ciò che io speravo, ringrazio tutti per questo - ha detto Niang -. Ho voluto fortemente venire qui perché sento la fiducia di tutti, e questo è molto importante. Poi non è un segreto, con Mihajlovic c’è un rapporto eccezionale. Mi aspetto di fare bene in campionato e in coppa Italia, l’obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile con questa maglia”