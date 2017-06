Torino, Mihajlovic e Ljajic "spingono via" Belotti: "Se offrono tanto..."

Urbano Cairo vorrebbe che rimanesse un altro anno. Per crescere ancora. Ma trattenere Andrea Belotti al Torino sarà difficilissimo, quasi impossibile. E lo hanno fatto capire chiaramente Sinisa Mihajlovic e Adem Ljajic.



"Se qualcuno ti offre 6 o 7 milioni l'anno, per me Gallo non ci deve pensare - ha detto Ljajic - Ho giocato con tanti attaccanti forti ma il 'Gallo' ha una grinta che gli altri non hanno. Lotta su tutti i palloni. Con lui siamo una squadra forte, senza non lo so. Vediamo cosa succederà...". E sempre parlando del futuro di Belotti, Ljajic svela un retroscena sulla carriera di Jovetic, suo compagno di squadra alla Fiorentina. "Giocava da due anni a Firenze e arrivò il Real Madrid. Lui lo rifiutò e dopo due settimane si fece male. Il calcio è così, non dura tanto..."



"Belotti è un giocatore difficile da rimpiazzare, se dovesse andare via - ha detto Mihajlovic -. Io spero rimanga, ma se sarà così deve farlo con la testa giusta. Tutti speriamo che il 'Gallo' rimanga, anche lui lo vorrebbe, ma prima o poi è possibile che arrivino offerte importanti. E in quei casi non è facile rimanere...".