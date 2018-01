Torino, Ljajic flop: si avvicina lo Spartak Mosca

Farà in tempo il Benevento a dare a Ljajic la possibilità di convincere Mazzarri? Nel mondo a rovescio del serbo - eterna promessa, frenata da un temperamento troppo spesso ingestibile - sono paradossalmente gli specchi degli altri - gli avversari, quando non le alternative di mercato - a restituire l'immagine di Adem. Un riflesso distorto, come lo sarà stata la seconda, amara, panchina consecutiva contro il Sassuolo. E tutto scorre, così, davanti a quegli occhi di ghiaccio: Mazzarri è uno che non ha pupilli.



Ljajic, il suo mentore lo ha perso: Mihajlovic - pur arrivando a spedirlo in tribuna contro la Lazio per punire atteggiamenti non consoni - lo aveva prima fortemente voluto al Torino e poi ne aveva protetto il talento, nonostamte sia stato più deluso che ripagato dal ragazzo con cui si era scontrato anche ai tempi della nazionale serba. Ma ora che la guida tecnica è cambiata, le gerarchie si sono azzerate, l'abito tattico caro a Mazzarri rischia di lasciare Ljajic ai margini ed arrivano fragorose voci di mercato a svegliarlo dal letargo.



Il suo ultimo gol è quasi estivo: era il 20 settembre; lo Spartak Mosca - agitato dal suo agente Ramadani un po' per convenienza, un po' per strategia - sarebbe l'approdo ideale in cui far confluire frustrazioni e rimpianti. Quelli seminati in otto anni di Serie A, dalla scazzottata con Delio Rossi ai tempi della Fiorentina, ad una certa svogliatezza seminata a Roma; dalla parentesi opaca all'Inter, all'arrivo a Torino da acquisto più oneroso dell'era Cairo. Quell'etichetta - "diventerò grande" - penzola ancora dalla sua valigia, e chissà che non ci voglia il grande freddo di Mosca per fargli finalmente "sudare" - metaforicamente, e non - il Mondiale con la Serbia.