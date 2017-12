Torino, Gasperini nel mirino: "Colloquio con Cairo e Petrachi"

Gian Piero Gasperini nel mirino del Torino. Secondo quanto riferisce La Stampa i granata avrebbero individuato nel tecnico dell'Atalanta l'uomo giusto per la prossima stagione e sabato sera al termine del match andato in scena all'Olimpico ci sarebbe stato un lungo colloquio tra lo stesso Gasperini, il patron dei piemontesi Cairo e il ds Petrachi. L'operazione resta complicata perché Gasp è legato alla società bergamasca fino al 2020 e difficilmente Percassi lo lascerà partire.



Sempre secondo La Stampa il rinnovo di Sinisa Mihajlovic con il Toro (contratto in scadenza il prossimo giugno) è congelato: il prolungamento sarebbe automatico in caso di qualificazione in Europa League e al momento a causa di un cammino non certo esaltante l'obiettivo è lontano. Tutto resta in divenire ma Cairo ha già cominciato a pensare al futuro.