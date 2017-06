Torino, dall'Inghilterra: "United, 100 milioni per Belotti"

Il Manchester United ha messo da tempo nel mirino Andrea Belotti e la stampa inglese racconta di un interesse ancora vivo da parte dei 'Red Devils', nonostante il rinnovo del 'Gallo' col Torino fino al 2021 e l'annuncio da parte di Cairo di una clausola rescissoria pari a 100 milioni di euro.



Ebbene, secondo il Daily Express, il club inglese sarebbe disposto a pagare l'intera clausola, se il giocatore dovesse continuare a sfornare buone prestazioni nel corso della stagione. In 15 apparizioni in Serie A, il 22enne ex Palermo ha già segnato 11 gol e fornito 4 assist, oltre a diventare un punto fermo della Nazionale di Ventura.