Torino, Cairo: "Non penso di cedere Belotti"

"Non sono arrivate al momento offerte del Milan per Belotti. Se lo vogliono devono pagarlo bene anche perché ci piacerebbe godercelo ancora per qualche anno". Il ds del Torino Gianluca Petrachi mette in guardia i rossoneri: il club di Cairo non farà sconti per il suo centravanti, che ha una clausola di 100 milioni di euro (valida solo per l'estero).



Il dirigente, premiato a Milano ai Tmw Awards come miglior direttore sportivo della Serie A, chiarisce poi che a oggi non c'è nemmeno l'ombra di una trattativa: "Non ho appuntamenti con Mirabelli, ma magari potrei vederlo per prendere qualche giocatore del Milan: Mihajlovic li conosce bene". Proprio l'inserimento di qualche contropartita gradita al tecnico serbo potrebbe essere la chiave er convincere il Torino a cedere il suo bomber.



Una posizione confermata anche da Urbano Cairo: "Non penso di cedere Belotti. Certo, c'è questa clausola rescissoria in base alla quale, se qualcuno arrivasse con 100 milioni dall'estero, io sarei obbligato a venderlo e ad accettare quel tipo di offerta". Ancora il presidente granata: "Non ho più parlato con lui, adesso è in Nazionale. Vediamo come andranno le cose, ma l'obiettivo sarebbe quello di tenerlo".