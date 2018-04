Torino, Cairo: "Non mi sono pentito di non aver ceduto Belotti"

"Questa può considerarsi la stagione dei rimpianti, almeno per me lo è. Ho creduto di avere una squadra forte, ma ci è mancato parecchio Belotti. Tre mesi molto pesanti senza il suo apporto, che l'avevamo tenuto perchè crediamo molto in lui". Urbano Cairo in un'intervista a Gr Parlamento individua nell'assenza del centravanti, causa infortuni, una delle ragioni del percorso non all'altezza del Torino in campionato, con l'obiettivo Europa League quasi svanito dopo il ko di Bergamo.



Il numero uno granata punta però ancora con forza sul numero 9 (sarebbe stata rifiutata nelle ultime settimane un'offerta del Milan): "Il suo futuro è con noi. Lo teniamo per ripartire alla grande, nessun pentimento per non averlo ceduto".



Quindi, su Mazzarri: "Lo considero bravissimo, in cuor mio speravo che potesse recuperare il terreno perduto in chiave Europa. E ci siamo quasi arrivati, poi qualcosa è andata meno bene di quanto avremmo voluto ma Mazzarri ha trovato un gruppo fatto da altri. Ci ripresentermo il prossimo anno con una squadra fatta assieme all'attuale tecnico, che gli consenta di fare un bel campionato e puntare in alto".



Spazio infine allo lotta scudetto perché Il Torino affronterà il Napoli il prossimo 6 maggio: "Cercheremo di onorare il campionato come è giusto che sia. La Juve ha ancora un punto sul Napoli che cercherà di difendere con le unghie e con i denti. L'importante oggi per il Napoli è mantenere i piedi per terra: l'entusiasmo è importante se non ti fa perdere la testa".