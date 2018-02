Torino, Cairo: "Mazzarri ha telefonato a Donsah ma lui stava dormendo... "

Una trattativa che non è andata in porto per colpa di un... sonnellino. Urbano Cairo in un'intervista al Corriere di Torino ha svelato un curioso retroscena sul mancato arrivo di Donsah in granata: "Ha detto che preferiva restare a Bologna e non venire al Torino. Mercoledì pomeriggio, autorizzato dal Bologna, il nostro mister lo ha anche chiamato per capire la situazione, lui però non ha risposto, pare dormisse".



Il numero 1 dei piemontesi comunque non dispera: "Certo, lo avevamo cercato anche l’estate scorsa. Però credo che sia meglio non fare un acquisto da 7 milioni se si hanno certi dubbi. Quest’estate abbiamo preso Rincon e tenuto Obi, Acquah, andiamo avanti così".