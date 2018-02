Torino, Cairo: "Immobile non voleva restare, Belotti me lo tengo stretto"

Il Gallo Belotti è tornato con quel magnifico gol all'Udinese e a Urbano Cairo, presidente del Torino, tocca di nuovo rispondere alle domande sulla sua clausola da 100 milioni e sul futuro che aspetta il centravanti granata. E il patron sembra avere le idee chiare al riguardo.



"Io paragono Belotti Ciccio Graziani - ha detto Cairo a RMC Sport -. La clausola è dovuta ad una promessa che avevo fatto nel caso si fosse presentato qualcuno, ma io me lo tengo stretto. La scorsa estate ho fatto così, non essendo arrivato nessuno dall’estero con i cento milioni. Se si è svalutato? Io sono contento di averlo tenuto, lui è contento di essere qui, ha avuto una stagione un po’ sfortunata ma sono convinto che può fare ancora molto bene".



Belotti avrebbe potuto far coppia con Ciro Immobile, come è accaduto per qualche mese, alla fine del 2016, ma alla fine Ciro, che era tornato in prestito in granata, ha scelto di andare altrove: "Io lo avrei riscattato (dal Siviglia, n.d.r.) - spiega Cairo -, ma non voleva restare e io non voglio trattenere nessuno controvoglia".



Capitolo allenatori: "Se pensai di esonerare Mihajlovic dopo il derby perso 4-0? No, non si esonera per una partita. L’ho esonerato a malincuore dopo un girone di andata che non era andato secondo le aspettative e secondo gli investimenti. Ora Mazzarri sta svolgendo un grandissimo lavoro e la squadra sta ritrovando il gioco. I nostri giocatori stanno crescendo. Un aggettivo per definirlo? Determinato, attento ai dettagli, ambizioso. Ventura? Probabilmente in Nazionale non ha avuto il giusto supporto dei dirigenti. Tornerà presto in pista e farà le fortune di chi gli darà fiducia".