Torino, Cairo blinda Belotti: "Stiamo pensando di prolungare il contratto"

Urbano Cairo blinda Andrea Belotti, capocannoniere della Serie A con 10 reti. "Belotti ha un contratto con noi fino al 2020 ma stiamo pensando a prolungarlo anche perchè lo merita. E' un giocatore che ha qualità tecniche e realizzative ma è anche un ragazzo straordinario. Mi raccontavano i genitori che ogni volta che fa gol la nonna gli da un piccolo premio e lui lo accetta volentieri. Io gli concedo un premio un pochino più' grande però credo che il premio della nonna sia gradito tanto quanto il mio" spiega il prediente del Torino.



Cairo, a margine della serata conclusiva degli Sport and Movie International Awards, esalta il momento dei granata, settimi in classifica. "Siamo soddisfatti e contenti, abbiamo allestito una squadra che speravamo potesse dare dei buoni risultati quali sta ottenendo. Stiamo andando quasi oltre le aspettative, quindi molto bene. Abbiamo un attacco fortissimo che però non è da solo - prosegue Cairo - e funziona perchè è servito bene e ha un buon sostegno della difesa. Ma avere realizzato 29 gol vuole dire essere la sesta o settima squadra a livello europeo dopo Roma, Real, Barcellona, Psg e Liverpool".