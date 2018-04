Torino, Cairo: "Belotti via solo per 100 milioni"

Urbano Cairo non fa marcia indietro. In un'intervista a Tuttosport il presidente del Torino ribadisce la propria linea su Andrea Belotti: "La sua posizione contrattuale è chiara: se si presenta un club estero e mette 100 milioni sul tavolo, lascia il Toro. Altrimenti, Belotti rimane".



"Io non ho mai vacillato - prosegue il numero uno grabata - sulla questione Belotti tanto che, all’inizio dell’ultimo mercato estivo avevo deciso in partenza di non cederlo. E così ho fatto".



Il futuro della punta dovrebbe essere ancora sotto la Mole nonostante le offerte delle ultime settimane: "Se è vero che il giocatore vuole cambiare aria? Non mi risulta assolutamente. Piuttosto credo di sapere quanta voglia di spaccare il mondo abbia in corpo dopo una stagione così altalenante. Ripartiremo da lui, da Sirigu, N’Koulou, Iago Falque, Moretti, Ljajic, Edera, Bonifazi, Barreca, Baselli e Rincon".