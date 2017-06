Torino, Cairo: "Belotti vale come Higuain"

Andrea Belotti è una delle sorprese più liete in questa stagione, con 10 gol segnati in 11 presenze e la vetta della classifica cannonieri raggiunta. Il 'Gallo', come viene soprannominato, è uno degli intoccabili in casa Torino, come confermato dal presidente Urbano Cairo ai microfoni di Radio 24: "Stiamo parlando con Belotti per prolungare il suo contratto e dargli un riconoscimento, potrebbe esserci una clausola per l'estero. Non ho mai pensato a quanto possa valere Belotti, a me non mi ha chiamato nessuno. Non ci penso neanche a venderlo", le sue parole.



"Io non so se ci sarà qualche club che verrà a prenderlo - ha proseguito il patron granata -. Quanto vale? Belotti vale una clausola altissima, come quella di Higuain", ha concluso, accostando l'ex Palermo al Pipita, che al Napoli aveva una clausola rescissoria pari a 90 milioni di euro.