Torino, Cairo: "Abbiamo riscattato N'Koulou"

Prima della partita contro l'Inter il presidente del Torino Urbano Cairo ha trattato alcuni temi di mercato. A partire dalla situazione relativa a Belotti. "Non ho più pensato alla clausola (da 100 milioni di euro ndr), l'abbiamo messa ormai due anni fa e poi non se ne è discusso più. Vale solo per l'estero e comunque ne parleremo con Andrea, anzi direi che non c'è nemmeno la necessità di parlarne" spiega il numero 1 granata ai microfoni di Premium Sport.



Cairo annuncia quindi un acquisto importante in vista della prossima stagione: "Riscatto di N’Koulou dal Lione? È automatico in base al numero di partite giocate, quindi posso dire che è già del Torino e quindi resterà qui". Un colpo notevole perché secondo quanto trapelato da diversi quotidiani francesi il giocatore era nel mirino del Psg e del Monaco.