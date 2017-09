Torino a un passo da Niang: accordo con il Milan per 16 milioni

Mbaye Niang è pronto a salutare il Milan. I rossoneri hanno trovato l'accordo con il Torino per il trasferimento dell'attaccante francese sulla base di una cifra intorno ai 16 milioni (14 più due di bonus) per il prestito con obbligo di riscatto. Si sarebbe raggiunto un compromesso tra le iniziali richieste del club di via Aldo Rossi e l'offerta iniziale dei granata.



Fassone e Mirabelli avevano già raggiunto l'intesa con lo Spartak Mosca per oltre 20 milioni ma il giocatore si era rifiutato di andare in Russia arrivando allo scontro aperto con il Milan (presentazione di un certificato medico per giustificare l'assenza dagli allenamenti fino al 31 agosto a causa dello stress da mercato).



Ora la punta si appresta a riabbracciare Mihajlovic, il tecnico che lo ha fatto esprimere al meglio nella sua esperienza a Milanello. Superata la concorrenza della Lazio, destinazione che non avrebbe convinto il 22enne.