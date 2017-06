Tolisso chiarisce: "Non ho firmato alcun contratto con la Juve"

Il suo nome continua ad essere accostato alla Juventus: secondo alcune indiscrezioni l'accordo con i bianconeri sarebbe cosa fatta o quasi. Ma Corentin Tolisso ha voluto chiarire la sua situazione all'Equipe: "Ho un contratto con l’Olympique Lione fino al 2020 e qui sto bene. Non ho firmato alcun contratto con la Juventus".



lTuttavia il pressing del club di Corso Galileo Ferraris non si sarebbe fermato: la scoietà francese chiede 40 milioni per il centrocampista ma l'inserimento di Lemina nella trattativa potrebbe abbassare, nonostante le smentite di rite, le pretese dei transalpini.