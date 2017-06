Tianjin Quanjian, tutto su Diego Costa o Kalinic

C'è un intrigo di mercato che coinvolge Chelsea e Fiorentina, Diego Costa e Kalinic. Di chi è la "colpa"? Di Fabio Cannavaro, che sta cercando un bomber per il suo Tianjin Quanjian. I cinesi avevano già tentato i Blues con un'offerta da 100 milioni di euro, rifiutata da Abramovich, e recentemente sono tornati alla carica dopo aver saputo della lite tra il giocatore e Conte con una nuova offerta, al ribasso (si fa per dire), di 90 milioni, sempre rispedita al mittente dal club inglese.



Ed ecco che il Tianjin Quanjian ha bussato alla porta della Fiorentina per Nikola Kalinic: 38 milioni la prima proposta che ha tentato i Della Valle senza però convincerli ad accettare. L'attacante croato ha una clausola da 50 milioni: se Cannavaro arrivasse a una cifra molto prossima, la Fiorentina direbbe sì e a quel punto l'affare diventerebbe molto più che possibile dato che Kalinic ha già dato un assenso di massima a quella che sarebbe un'offerta irrinunciabile alla soglia dei 30 anni.



Se i cinesi dovessero abbandonare il sogno Diego Costa e acquistassero Kalinic, la Fiorentina punterebbe forte su Jonathan Calleri. L'attaccante argentino è in uscita dal West Ham (dov'è in prestito dal Deportivo Maldonado) ed è un pallino di Corvino sin dai tempi di Bologna, quando cercò di comprarlo in sinergia con l'Inter.