Tianjin Quanjian, maxi-offerta per Bacca

Il Tianjin Quanjian è da tempo alla disperata ricerca di una prima punta di valore: nell'ordine ha già provato per Diego Costa (cercando di sfruttare un momento di tensione con Conte), si è rivolto poi a Kalinic (che però continua a rifiutare) e ora bussa alla porta del Milan per Carlos Bacca.



A dire la verità, la società rossonera non è stata ancora interpellata (la posizione ufficiale di via Aldo Rossi è "non abbiamo ricevuto offerte") perché il club cinese allenato da Fabio Cannavaro vuole prima ottenere il sì del colombiano prima di rivolgersi al Milan.



Il Tianjin Quanjian vorrebbe convincere Bacca con un mega-contratto da 12 milioni di euro l'anno e, se il numero 70 rossonero dicesse sì, allora porterebbe al Milan una cifra vicina ai 30 milioni di euro. L'affare, se andrà in porto, dovrà chiudersi entro il 28 febbraio, ultima data utile prima della chiusura della sessioone di calciomercato cinese.