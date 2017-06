Tianjin: Cannavaro dà il benevenuto a Witsel, Criscito: "Non ti serve un difensore?"

Tutti vogliono andare in Cina. Anche Mimmo Criscito. Il difensore dello Zenit San Pietroburgo si è infatti proposto sul profilo Instagram di Fabio Cannavaro. Il tecnico del Tianjin ha infatti dato il benvenuto social al nuovo acquisto Witsel e l'ex Genoa e Juve ha pensato bene di chiedere: "Non ti serve un difensore?" aggiungendo le faccine super sorridenti. L'allenatore ha risposto subito: "Magari amico mio...". Insomma, una trattativa potrebbe aprirsi via Instagram, o forse si è già aperta...