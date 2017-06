The Sun: "Se Allegri resta alla Juve, Bonucci va da Conte"

Se fino a qualche giorno fa il divorzio tra Allegri e la Juventus a fine stagione sembrava molto probabile, dopo le ultime voci (Wenger verso la conferma per un altro anno e il ds del Barcellona Fernandez che ha dichiarato: "Non sarà Allegri il nostro tecnico") il futuro dell'ex tecnico del Milan sembra sempre più a tinte bianconere. Uno scenario, quello della permanenza di Max a Torino, che potrebbe avere però delle conseguenze piuttosto pesanti: secondo quanto scrive il The Sun, infatti, se resta il tecnico livornese Leonardo Bonucci lascerà i bianconeri a giugno per la Premier.

Il quotidiano britannico sostiene che il rapporto tra i due si sia ormai incrinato e prova ne sarebbero la lite dopo la gara dello Stadium con il Palermo e la conseguente esclusione dalla gara di Champions contro il Porto. Nonostante le scuse e la cena offerta a tutta la squadra, quindi, il difensore della Juve secondo il Sun è vicino a sbarcare in Premier League. E sarebbe un trasferimento da record, sottolinea il tabloid.

Su Bonucci si starebbe muovendo forte il Chelsea di Antonio Conte, che lo aveva già cercato con insistenza la scorsa estate. Per portarlo a Londra il club di Abramovich sarebbe disposto a mettere sul piatto più di 50 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro) superando così la spesa finora record per un difensore fatta per David Luiz (40 milioni). Non ci sarebbero però solo i Blues su Bonucci, che è stimatissimo anche da Guardiola e Mourinho, che potrebbero decidere di scatenare un derby di mercato. Cosa farà la Juventus davanti a un'offerta da 60 milioni?