Tacconi spaventa il Milan: "Donnarumma è già della Juve"

“Donnarumma è già della Juventus, non lo sa nessuno ma è già bianconero. Ha baciato la maglia del Milan? Ma cosa se ne frega di quella maglia. Oggi c’è il dio denaro, comandano i soldi. Raiola fa spesso i bagagli, quando decide chiude la valigia e dice ‘andiamo’. Donnarumma firmerà il rinnovo, ma i contratti non contano più nulla”. Parole e musica di Stefano Tacconi, ex portiere bianconero e sempre molto informato sulle questioni inerenti la Juve, che ai microfoni di TMW Radio non lascia molte speranze ai tifosi del Milan e torna anche sulla sfida dello Stadium di una settimana fa.

”Sono d’accordo con Boskov - ha detto tacconi - ‘rigore è quando arbitro fischia’. Le polemiche nei riguardi della Juve sono queste, il problema è che psicologicamente sta distruggendo tutti. Ne vanno fieri e godono. Quando ero alla Juve, ricordo che si sperava di avere un rigore al 90′ così il giorno dopo ne parlavano tutti. I bianconeri sono micidiali, dopo il 2006 c’è un odio contro tutti e lo stanno dimostrando adesso. È normale che una squadra che vince sia odiata, il 50% è juventino e l’altra metà odia la Juve”.