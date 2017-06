Svolta Milan con Calhanoglu: nuovo modulo per Montella

La mossa a sorpresa, quella che rivede le coordinate di mercato e non solo del Milan. Il nome di Hakan Calhanoglu emerge dall’ultimo incontro tra Montella e Mirabelli di ieri pomeriggio. E spiazza, come una finta. Perché fin qui i rossoneri non avevano cercato un trequartista. E che trequartista! Il 10 del Bayer Leverkusen rientra nell’identikit della prima sessione made in China: giovane – ha solo 23 anni – tecnico, di spessore internazionale. Mago delle punizioni, calcia pulito con destro e sinistro, fortemente attratto dall’idea di essere l’autore dell’ultimo passaggio. Con lui l’azione diventa verticale e il suo ruolo è tra le linee, alle spalle di una o due punte. Insomma, con Calhanoglu il Milan cambia modulo. Quello più probabile è rombo a centrocampo, con il turco vertice alto.



Quindi, la ricerca di un’ala sinistra, da Deulofeu in giù, può considerarsi chiusa. In fascia via libera alla progressione di Ricardo Rodriguez. E occhio: in questo contesto rischia Suso, che offre il meglio di sé partendo da destra per accentrarsi. L’eventuale cessione dello spagnolo consentirebbe a Fassone di rientrare di parte della spesa effettuata.



Oppure, seconda opzione: il 4-2-3-1, la stessa disposizione del Bayer Leverkusen. Fosse così, Suso rimarrebbe titolare a destra, largo a sinistra Bonaventura, nella posizione in cui è esploso all’Atalanta. Calhanoglu dietro una prima punta. E fosse così, a concludersi sarebbe pure la caccia a un regista, stavolta da Biglia in giù. Kessié e uno tra Locatelli, Montolivo, Kucka davanti alla difesa, a proteggere la fantasia della prima linea. 30 milioni il muro alzato dalle aspirine per proteggere un talento che – unica incognita – non gioca da febbraio, squalificato dal Tas per un precontratto firmato, e non rispettato, con il Trabzonspor ai tempi in cui Calhanoglu esaltava il Karslrue. Per il resto, prepariamoci a pensare a un Milan diverso. Sul mercato e in campo.

