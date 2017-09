Svolta in Premier: il mercato finirà prima del via del campionato

Via libera alla rivoluzione. I club di Premier League hanno approvato una radicale modifica alla sessione estiva del mercato. La chiusura delle trattative da ora in avanti scatterà alle 17 del giovedì precedente all'inizio del campionato e non più alla fine di agosto. La decisione è arrivata dopo precedenti confronti tra le società inglesi a febbraio e giugno.



Il prossimo anno la Premier inizierà sabato 11 agosto: due giorni prima ci sarà lo stop degli affari. Non sarà possibile effettuare acquisti mentre saranno consentite le operazioni in uscita con le altre leghe il cui mercato sarà ancora in corso. La decisione è stata presa anche per porre fine ad alcuni paradossi, sempre più frequenti: è il caso di Alex Oxlade-Chamberlain che ha giocato con l'Arsenal nel match perso 4-0 a Liverpool nella terza giornata il 27 agosto, per poi passare ai Reds il 31 agosto, ultimo giorno utile per i trasferimenti



Si tratta di una svolta epocale e chissà se nel resto d'Europa si prenderà esempio dall'Inghilterra. Non pochi addetti ai lavori, tra i quali il presidente dell'Uefa Ceferin, hanno manifestato la necessità di accorciare la finestra estiva in modo da consentire agli allenatori di lavorare con più calma e preparare meglio la stagione.