Suso: "Il Milan non mi vende neanche per 80 milioni: mi volevano Inter, Napoli e Roma"

"E' normale che i club del paese dove giochi ti conoscano meglio. E' vero che Inter, Napoli e Roma mi hanno cercato, ma il Milan non ha intenzione di vendermi. Non ero sul mercato, né per 25, né per 30, né per 80 milioni. Questo è un altro motivo per cui essere contento, sapere che il club conta su di te". E' gustoso il retroscena svelato da Suso, grande protagonista di questo avvio di stagione, in un'intervista a Marca.



A sentire l'esterno 23enne i tifosi rossoneri possono dormire sonni tranquilli in ottica rinnovo: "Avevamo parlato con Galliani, quando il presidente era ancora Berlusconi. Eravamo in parola, ma volevamo formalizzare con i nuovi proprietari. Ora che si sono insediati, stiamo parlando, pochi giorni fa ci siamo incontrati e tutto va nella giusta direzione. Non è nei miei piani un ritorno in Spagna. Sono molto felice qui e anche la mia famiglia, nel club e nella città. Mi sento a casa".



Anche grazie al rapporto speciale con Montella: "Quando sono arrivato non c'era molto entusiasmo. Lui ha fatto molto bene anche da questo punto di vista. Ci ha dato uno stile di gioco che non è italiano. Montella non sembra italiano, perché gli piace far partire l'azione dalla difesa. L'altro giorno abbiamo subito gol perché abbiamo giocato palla con il portiere ma queste cose non lo infastidiscono".



"Penso che sia molto difficile vincere lo scudetto. Non dobbiamo guardare a quello, perché lo scorso anno ci siamo qualificati in Europa League. L'obiettivo è entrare in Champions dopo il mercato. Juve e Napoli sono due squadre molto forti" sottolinea poi Suso in merito alle prospettive del Diavolo.



A Milanello si vola basso nonostante l'arrivo di un giocatore che di scudetti se ne intende: "Ho visto che Bonucci è un leader, ha tanta esperienza. Ha vinto quasi tutto con la Juventus per molti anni. Questa esperienza per un gruppo giovane come il nostro è molto importante. Il suo arrivo è stato indovinato, ne vale la pena".



Un gruppo giovane nel quale spicca Donnarumma: "Sarà il migliore portiere al mondo? Penso di sì. Ogni mattina in allenamento, arriva, fa il suo lavoro, niente lo turba. Quello che gli viene detto, lui lo fa. Continuando su questa linea può farcela. Quando ci alleniamo sui tiri in allenamento mi accordo di quanto è grande quando allarga le braccia: occupa mezza porta. Se non tiri molto bene non riesci a segnare".