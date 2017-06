Supermercato Inter, Suning scatenato: in arrivo uno tra Mertens e Di Maria

Con i 7 gol all'Atalanta l'Inter è tornata prepotentemente in corsa per un posto in Champions (Gagliardini a Premium ha dichiarato che ci credono tanto), ma che a fine stagione sia Champions o Europa League poco cambierà per i nerazzurri, che la prossima estate, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, hanno comunque intenzione di regalare a Pioli una rosa in grado di combattere alla pari con la Juventus.

Già Pioli, perchè con ogni probabilità l'allenatore sarà ancora lui, soprattutto dopo gli attestati di stima arrivati domenica dalla Nord. E proprio il tecnico ex Lazio avrebbe espressamente richiesto a Suning in regalo un esterno d'attacco: il primo nome sulla lista è quello di Angel Di Maria, che potrebbe pagare la rivoluzione del Psg dopo la pesante batosta di Barcellona. L'alternativa all'argentino sarebbe Dries Mertens, che nonostante il contratto in scadenza col Napoli nel 2018 non sembra intenzionato a rinnovare e potrebbe quindi cedere alle lusinghe dell'Inter (anche il Manchester United è molto interessato al belga).

Ma non è finita qui. I nerazzurri sono alla ricerca di un centrale difensivo di assoluto valore da affiancare a Miranda e gli obiettivi per l'estate si chiamano Manolas e Ricardo Rodriguez, ma non è da escludere neppure l'ipotesi De Vrij della Lazio, altro giocatore in scadenza nel 2018. A centrocampo il grande investimento è già stato fatto con l'acquisto di Gagliardini, anche se la probabile cessione di uno tra Banega e Brozovic causa Fair Play Finanziario libererebbe un posto che potrebbe essere preso da Strootman, il cui contratto con la Roma scade, manco a farlo apposta, nel 2018 (non è comunque ancora tramontato il sogno Verratti, ma l'operazione è molto difficile oltre che onerosa).

Tornando all'attacco, per il ruolo di vice-Icardi piace molto Petagna dell'Atalanta, mentre al posto dei partenti Palacio e Gabigol (ma solo in prestito) potrebbe arrivare uno tra Berardi e Bernardeschi (senza dimenticare Schick della Samp). Suning fa sul serio, l'Inter l'anno prossimo sarà una grande squadra.