Supermercato Atalanta, Petagna &co. sulle orme di Gagliardini

Gagliardini e Caldara gli apripista, Kessiè e gli altri gioielli sulla strada della meravigliosa continuità nella valorizzazione. L'ivoriano però, unico diamante grezzo straniero, per il momento rappresenta anche una fastidiosa spina e non soltanto una plusvalenza. Perchè ieri a Milano il suo agente ha fatto saltare ancora una volta l'accordo tra l'Atalanta e la Roma per 27 milioni di euro più bonus. Vuole soldi, tanti soldi; per lui e per il giocatore questo agente, sbandierando offerte da altri club stranieri come il Manchester City. La trattattiva ovviamente continua.

Ci sono gioielli e gioielli dentro all'Atalanta. un altro destinato a partire in estate per una cifra tra i 18 e 20 milioni è Andrea Conti: il laterale, sei gol in campionato, in questo momento è più vicino al Napoli, ma in verità lo seguono un po' tutti i grossi club.

Insomma, l'Atalanta sta realizzando una montagna di quattrini, ma ha anche un progetto ben chiaro e definitio. Perchè, per esempio, l'elenco dei suoi gioielli si allunga almeno con altri tre giovanotti: Petagna, Cristane e il portiere Gollini. Tutti nati nel 1995, l'Atalanta vorrebbe tenerli almeno un altro anno e fare poi altre cessioni sopra i 25 milioni alla Gagliardini.

Petagna ne vale già 30, Cristante è in prestito fino al 2018 dal Benfica e per caratteristiche e numero di maglia è destinato ad un futuro alla Gagliardini, Gollini è in prestito dall'Aston Villa fino al 2018. Ma attenzione, non è finita, ci sono Alessandro Bastoni e Filippo Melegoni. Due ragazzi del 1999, il primo, difensore, dovrebbe finire all'Inter.

Paolo Bargiggia