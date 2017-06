Suning scuote l'Inter: tra gennaio e giugno, altra rivoluzione

Cambi in panchina, dirigenti dimissionari, sconfitte e eliminazione europea: la stagione dell'Inter sta condensando in quattro mesi quello che in una situazione più serena accade in dieci anni. Ma non è finita qui, visto che dopo l'ennesimo ko in Europa League, Suning ha pianificato un progetto ben preciso che parte già a gennaio.



Per compensare i mancati introiti europei - ma anche per sfoltire una rosa che non avrà più il triplo impegno - a rischiare la cessione sono Jovetic (che potrebbe finire a Milan o Fiorentina), Felipe Melo (tra il ritorno in Turchia o in Brasile), Biabiany (che potrebbe andare in Cina, allo Jiangsu di proprietà Suning) e un terzino tra Santon e D'Ambrosio. E in più c'è il mistero Gabigol, che potrebbe essere dato in prestito all'estero per riacquistare fiducia e mettere minuti nelle gambe.



Il resto della rivoluzione avverrebbe in estate. Con la sempre più lontana qualificazione in Champions, sarebbe un mercato sontuoso quello immaginato da Zhang Jindong ma anche senza il terzo posto, obiettivi e budget sarebbero di alto livello. Tra i nomi, quello di James Rodriguez, Verratti, Bernardeschi e Lindelof. Chi li allenerà, è un altro capitolo: difficilissima una riconferma di Pioli, il sogno è Simeone ma non si escludono nomi a sorpresa.