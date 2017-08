Strootman, ultimo tentativo Juve. La Roma pensa a Cuadrado

La Juventus farà un ultimo tentativo per Kevin Strootman. La Roma ha rifiutato la prima offerta dei bianconeri (30 milioni di euro) e considera il centrocampista olandese incedibile: tuttavia potrebbe quantomeno vacillare se la proposta del club di corso Galileo Ferraris si alzasse in maniera significativa. Va ricordato comunque che la clausola rescissoria del giocatore, da 45 milioni, è scaduta il 1° agosto e quindi i Campioni d'Italia non devono per forza sborsare questa cifra per avere il 27enne.



Marotta e Paratici continuano in ogni caso a sondare altri profili per la mediana: nelle ultime ore ha ripreso quota la candidatura di Matuidi. Mino Raiola incontrerà il Psg per cercare di abbassare le pretese economiche: la richiesta è di 30 milioni, la Juve offrirebbe qualcosa più di 20 milioni per limare le distanze. Attenzione anche alla pista N'Zonzi (clausola rescissoria da 40 milioni): gli andalusi stanno vagliando la possibilità di arrivare subito a un sostituto, ovvero Diego Llorente del Real Madrid.



Sul fronte offensivo, se andasse in porto l'affare Keita (Lotito è stato chiaro in merito) Cuadrado sarebbe con ogni probabilità di troppo considerati gli acquisti di Bernardeschi e Douglas Costa. Il colombiano è finito nel mirino della Roma e rappresenta una delle prime alternative a Mahrez: la risposta del Leicester è attesa entro martedì sera. I giallorossi hanno messo sul piatto 32 milioni più 3 di bonus e non intendono andare oltre. Cuadrado è dunque più di un'idea e con la Juve, interessata a Strootman, i capitolini avrebbero a dispisizione una corsia preferenziale...