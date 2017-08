Strootman, clausola scaduta: ma la Juve ci prova con la Roma

Gli optional della "lavatrice" sono tutti garantiti. Kevin Strootman, questo soprannome, se l'è guadagnato sul campo e non a caso è stato proprio il suo ex allenatore Rudi Garcia a ribattezzarlo così per la capacità innata di ripulire alla perfezione ogni tipo di pallone. Eppure la vita giallorossa di questo centrocampista olandese non è stata sempre così felice, anzi. Ma è destinata a continuare: l'ipotesi trapelata dall'Olanda sulla volontà della Juve di pagare la clausola da 45 milioni è già sfumata. Perché quella clausola, come ha svelato il nostro Paolo Bargiggia, è scaduta l'1 agosto. Ora, chi vuole Strootman, non deve solo trovare l'accordo con lui, ma anche con la Roma. E così un suo passaggio in bianconero al momento sembra complicato. L'olandese, che aveva avuto offerte anche dall'Inter, in questa stagione sembrava non aver intenzione di muoversi dalla capitale. I bianconeri, però, proveranno lo stesso a trattare con Monchi.



Strootman, a Roma, è rinato più volte. Ricordate la sera del 9 marzo 2014, quando al San Paolo nella sfida contro il Napoli il ginocchio di Kevin fa crack? Tanti saluti al Mondiale brasiliano e soprattutto un lungo calvario che lo riporterà in campo nove mesi dopo. Solo un'illusione, il ginocchio non regge e l'olandese si ferma ancora. La lavatrice si rompe, ma si riaggiusta con pazienza e il secondo rientro è davvero quello buono. Strootman così si riprende il centrocampo della Roma e conquista il cuore della curva giallorossa con un gol speciale nel derby. Gli era bastato molto meno per esaltare i suoi tifosi, quando con una sola parola aveva giurato fedeltà alla Roma. "Andresti mai alla Juve? No, io no", rispose. Allora la maglietta giallorossa sembrava essere la sua seconda pelle. E magari lo è ancora.