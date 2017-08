Steven Zhang: "Il mercato non è finito, vogliamo giocatori da Inter"

Un anno dopo l'estate tribolata tra Mancini e de Boer, questo inizio di stagione promette molto meglio per l'Inter grazie al lavoro di Spalletti e alla rivalutazione di tanti giocatori ma i tifosi devono essere tranquilli: questo gruppo sarà rinforzato. É Steven Zhang, il figlio del proprietario del club nerazzurro, a confermarlo al ritorno dalla tournée per la ICC ai nostri microfoni: "A prescindere dai risultati positivi sin qui ottenuti, vogliamo rinforzare la squadra. I giocatori che non sono funzionali a questo progetto, se ne vadano. Chi invece ci crede, è il benvenuto".



Su acquisti e cessioni: "Abbiamo un mese per completare la squadra, per i nomi meglio chiedere a Spalletti, Ausilio e Sabatini ma una cosa è sicura: il nostro mercato non è ancora chiuso". Sul nuovo tecnico: "Passando del tempo con lui e ascoltando cosa dicono persone dentro e fuori dal club, ho capito che è un vero professionista e deve sapere che lo sosterremo sempre, sentirà la nostra fiducia ogni giorno".



Concetti chiari espressi dal futuro presidente interista: "Capisco le aspettative dei tifosi in merito a grandi acquisti ma non conta quanto spendi o il nome ma che l'allenatore e l'area tecnica scelgano giocatori adatti alla squadra. Il nome a effetto non serve sempre, i giocatori arrivati sinora si sono inseriti benissimo nel gruppo".



Zhang junior sembra voler puntare sul senso di appartenenza: "Se vieni all'Inter non importa il nome o chi sei, la tua pelle e il tuo sangue devono essere nerazzurri. Sulle spalle non porterai il tuo nome ma quello dell'Inter".