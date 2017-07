Sporting Lisbona, Mathieu ufficiale: clausola da 60 milioni!

Jeremy Mathieu vale più di Angel Di Maria, più di ogni acquisto del Milan, più di quando la Juve ha pagato Dybala. Sono le follie, o forse solo le curiosità, del calciomercato portoghese: il difensore francese di 33 anni arriva allo Sporting Lisbona a parametro zero dal Barcellona, ha firmato per due stagioni e ha una clausola di rescissione di 60 milioni.



Non è una novità assoluta: nel novembre del 2015 lo Sporting prese l'ex interista Schelotto, allora svincolato, e fissò una clausola da 45 milioni: fece sorridere, esattamente come quella di Mathieu, che è di sicuro sul viale del tramonto ed è reduce da una stagione non esaltante con la maglia blaugrana giocando 13 partite di campionato e 2 in Champions, tra cui il disastroso primo tempo contro la Juve, quando fu "umiliato" dall'ex compagno di squadra Dani Alves.