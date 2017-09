Spinazzola-Juve, l'Atalanta chiude la porta: "Rispetti il contratto"

"Spinazzola alla ripresa degli allenamenti al rientro dalla Nazionale deve tornare a disposizione con voglia rimettendosi in carreggiata". La parola fine sulla posizione dell'Atalanta riguardo al caso dell'esterno, che anche sul proprio profilo Instagram ha ribadito di avere i nerazzurri nel cuore ma anche di coltivare il sogno di giocare nella Juventus, viene ribadita dal direttore operativo del club Roberto Spagnolo.



"Sia l'amministratore delegato Luca Percassi che il presidente Antonio Percassi hanno parlato chiaro, così come c'è stata la conferma da parte della Juventus sulla permanenza da noi del giocatore", ha spiegato Spagnolo ai microfoni di Bergamo Tv. "Il ragazzo deve rendersi conto che c'è un contratto da rispettare: un minimo della considerazione della sua volontà ci sta, ma per noi la vicenda è diventata un problema perché ne siamo penalizzati".



Spinazzola aveva rifiutato la convocazione l'11 agosto nel test di Siviglia e il 20 agosto in occasione dell'esordio casalingo in campionato contro la Roma, mentre domenica sera a Napoli Gasperini l'ha spedito in tribuna. Ora il giocatore è in Nazionale, dove dovrebbe giocare titolare contro la Spagna.