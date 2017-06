Spalletti a pranzo con Corvino: futuro alla Fiorentina difficile...

Futuro alla Fiorentina per Luciano Spalletti? Il tecnico della Roma, come testimoniato da Firenzeviola.it, ha pranzato quest'oggi insieme al direttore generale viola Pantaleo Corvino in uno noto ristorante del capoluogo toscano. Al momento è molto difficile ipotizzare che sia Spalletti il successore di Paulo Sousa anche perché, come ricorda il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi, dovrebbe dimezzarsi lo stipendio: potrebbero esserci stati altri argomenti al centro dell'incontro.



Tuttavia non va dimenticato che proprio la Fiorentina è la squadra del cuore di Spalletti (nato a Certaldo, in provincia di Firenze...), come ammesso da lui stesso in passato e forse il club ha voluto 'giocare' su questo sentimento per tentare un approccio con l'allenatore. Se così fosse sarebbe in atto a tutti gli effetti un casting, iniziato con Di Francesco...