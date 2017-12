Spal, Borriello contestato ma "prigioniero" del contratto

Tredici presenze, un solo gol (il 27 agosto contro l'Udinese) ma soprattutto un rapporto difficile con la tifoseria ferrarese ed ecco che per Marco Borriello si avvicina una nuova cessione. Il caso si apre ufficialmente ieri quando, sul 2-0 per il Verona, Semplici sostituisce la punta che viene fischiata da quasi tutto lo stadio, poi grazie alle reti dei suoi colleghi-rivali Paloschi e Antenucci arriverà anche il 2-2 in rimonta della Spal.



A fine partita tutta la squadra va sotto la curva. Tutta, tranne Borriello: lo stadio Mazza allora parte con cori e insulti verso il giocatore arrivato in estate dal Cagliari. Lo strappo sembra quindi definitivo e l'epilogo quasi scontato, con l'addio di Borriello già a gennaio. Ma, forse, questa soluzione non conviene a nessuna delle due parti: la punta, avendo già giocato due gare ufficiali con due squadre diverse, non può trovarne una terza prima di giugno. Eventualmente potrebbe rescindere il contratto con i ferraresi rimanendo però fermo sino a fine stagione.



Allora meglio tentare di riconquistare la fiducia dell'ambiente a suon di gol, magari con una salvezza a fine campionato che metterebbe tutti d'accordo.