Spagna, Morata: "Non torno alla Juventus, ma per lei ho detto no al Napoli"

Alvaro Morata si appresta ad affrontare l'Italia con la sua Spagna a Torino, dove, fino a qualche mese fa, difendeva i colori della Juventus. E proprio in questi giorni si è parlato anche di un suo possibile ritorno in bianconero, ma l'attaccante è di una altro avviso: "Impensabile. Sono al Real Madrid… Detto questo, è chiaro che spero che la Juve vinca sempre, che sono molto juventino e lo sarò sempre. Però non credo sia possibile tornare". Il 23enne madrileno rivela anche un retroscena di mercato: "Mio padre e il mio agente Juanma Lopez mi dissero che erano stati contattati dal Napoli e che si erano riuniti. "Scordatevi la cosa", gli risposi subito. Dissi loro che per come ero stato trattato dalla Juventus, per quanto ero stato felice lì, non sarei mai andato lì. Felice a Madrid? È normale che mi piacerebbe stare sempre in campo, ma al Real non si può pretendere di giocare ogni partita".



Morata torna poi a parlare della sua ex squadra: "In Italia la Juve è superiore? Senza dubbio - continua in un'intervista alla Gazzetta dello Sport - Ha preso il migliore del Napoli e il migliore della Roma aumentando il divario con le concorrenti. In Champions sarà una grande rivale. Higuain-Dybala? Due grandi giocatori, in Italia non c'è un'altra coppia così. Pipita troppo caro? Alla fine dell'Europeo Paratici mi disse che la Juve mi voleva e che avrebbe fatto un'offerta importante per me e che se fosse andata male avrebbe cercato un giocatore altrettanto costoso o più caro. È andata così". Lo spagnolo è prontissimo per il match contro gli azzurri: "Ho una gran voglia di giocare a Torino e se mi lasceranno un minuto libero lo passerò in città. È la mia seconda casa, lì ho trovato l’amore e l’Italia è sempre nei miei pensieri".



Sugli ex compagni in bianconero che sfiderà allo Juventus Stadium: "Chiellini non ci sarà? Meno male! Le mie caviglie ringraziano, anche se ho una gran voglia di rivederlo insieme a Bonucci, Barzagli e Buffon. Siamo sempre in contatto, gli voglio un gran bene". Sull'Italia: "È una gara molto complicata. Chi vince giovedì si guadagnerà il vantaggio di dipendere da se stesso: se non commetterà errori arriverà in Russia vincendo il gruppo. Le due squadre proveranno a vincere, ma credo che ci siano grandi possibilità di vedere un pareggio perché sarà una gara molto tattica. Mi immagino una gara con pochissime occasioni". Sulla Spagna: "Cos'è cambiato dalla sfida dell'Europeo? Sicuramente il nostro aspetto tattico. Dobbiamo portarci al vostro livello. L'Italia di Conte era una macchina perfetta tatticamente. Callejon? Merita questa chiamata, è cresciuto tanto e da anni gioca a un grande livello".