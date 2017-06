Sorpresa Milan, ha mollato Morata! Torna di moda Aubameyang

Il Milan ha mollato Alvaro Morata. In casa rossonera non sono piaciute, anzi hanno proprio irritato, le dichiarazioni dell'attaccante spagnolo del Real dopo la vittoria sulla Juve e ribadite anche al quotidiano Marca ("Sicuramente non verrò in Italia" ndr).

Irritazione e sorpresa, perchè il Milan sta lavorando da cinque mesi sulla pista Morata: ha incontrato il giocatore a Madrid, il primo contatto con il club spagnolo era stato positivo, c'era l'accordo per un ingaggio da 7,5 milioni di euro, Montella aveva parlato con il giocatore, insomma, sembrava tutto pronto per l'affondo finale.

Ora invece, salvo recuperi della situazione da parte di Morata, il Milan passa ad altri obiettivi. Ritorno di fiamma per Pierre-Emerick Aubameyang, non convinto dall'ipotesi Psg anche per la presenza ingombrante di Cavani. Giuseppe Peratlito, l'agente italiano dell'attaccante del Borussia Dortmund, è pronto a riprendere più concretamente la trattativa, magari cercando di convincere Aubameyang a scendere ad 8 milioni di euro di ingaggio rispetto ai 10 richiesti.

Il costo dell'operazione è elevato, 60 milioni di euro, ma la cifra era già stata stanziata per prendere Morata. Andre Belotti per ora rimane in posizione più defilata, mentre Andres Silva del Porto offerto da Mendes e un altro attaccante proposto nei giorni di Cardiff come Dembele del Celtic, potrebbero completare il reparto, ma non sono da considerare prime scelte.

Intanto Fassone ha chiuso per Ricardo Rodriguez che mercoledì svolgerà le visite mediche, mentre Biglia ha già individuato nella solita zona di via Ippodromo la sua futura casa milanese. Il tutto in attesa della risposta di Donnarumma.

Carlo Pellegatti