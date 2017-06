Sneijder: "In Cina soltanto se mi danno 15 milioni di euro all'anno"

La Cina la fa da padrona sul mercato e anche l'ex interista Wesley Sneijder potrebbe finire in Oriente. In particolare sul trequartista del Galatasaray è forte l'interesse del Beijing Guoan che l'anno scorso dalla formazione turca aveva acquistato Burak Yilmaz.



Tuttavia il giocatore olandese ha voluto mettere in chiaro le condizioni necessarie per il suo eventuale trasferimento: "Mi dovrebbero dare un sacco di soldi per andare in Cina. Diciamo un triennale da 15 milioni di euro all'anno. Solo in questo caso potrei considerare la possibilità di giocare in quel campionato". Il club cinese è disposto ad accontentare Sneijder fino a questo punto?