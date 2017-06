Siviglia, Sampaoli: "Bacca? Colpo irrealizzabile"

Jorge Sampaoli ha parlato in conferenza stampa di Carlos Bacca, pizzicato lo scorso sabato allo stadio Sanchez Pizjuan di Siviglia per assistere alla sfida tra la sua ex squadra e il Valencia: "Abbiamo una buona opinione di Carlos, sappiamo molto bene qual è il suo valore ed è molto ben visto da noi, ma lui sta giocando in un altro club e ci sono cose che sono realizzabili e altre no".



L'allenatore argentino del Siviglia chiude dunque ogni spiraglio di trattativa con il Milan: "Il futuro dipende da molti fattori, ma credo sia difficile che i rossoneri lascino partire un giocatore così importante. Abbiamo parlato con lui, ma ci siamo semplicemente salutati".