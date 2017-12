Siviglia, Montella in pole per il dopo-Berizzo

Vincenzo Montella, senza panchina dal 27 novembre, potrebbe presto tornare in pista anche se non in Italia. C'è la possibilità che il tecnico venga richiamato dal Milan in caso di esonero di Gattuso ma, secondo Estadio Deportivo, ad oggi lo scenario più probabile è quello di un approdo in Liga.



La dirigenza del Siviglia è a Roma per cercare un allenatore dopo il clamoroso esonero di Berizzo, tanti i nomi sul taccuino: Ancelotti, Mazzarri (con cui c'è già stato un primo contatto), Guidolin e lo stesso Montella. Guardando all'estero, ci sono le ipotesi Tuchel e Gracia.



L'ex Bayern è il preferito degli andalusi ma anche l'obiettivo più difficile, più realistico arrivare all'ex aeroplanino che però accarezzerebbe l'idea di attendere un eventuale nuovo ribaltone rossonero per terminare il lavoro iniziato o anche sperare nella panchina della nazionale italiana.