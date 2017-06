Siviglia-Jovetic, in Spagna: "C'è l'accordo con l'Inter". E lui non vede l'ora: "Speriamo"

"Regalo per Sampaoli": Estadio Deportivo lo sbatte in prima pagina senza se e senza ma, con la foto di Stevan Jovetic. E' il quotidiano di Siviglia e ormai in Andalusia danno per fatto l'affare con l'Inter per il prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 12 milioni: ormai ai margini del progetto nerazzurro, il montenegrino è vicinissimo all'addio, almeno temporaneo, nella speranza (la sua e quella della stessa Inter, oltre che della sua nuova squadra) che in Spagna possa rinascere. In realtà la trattativa non è ancora conclusa, ma Jovetic è tornato a Milano perché non è stato convocato per la trasferta di Udine. E a Malpensa ha detto: "Io a Siviglia? Speriamo". Come dire, non vede l'ora. Quasi impossibile, in ogni caso, che Sampaoli lo avrà a disposizione già questo weekend, ma presto potrà comunque godersi il suo regalo.