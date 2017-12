Siviglia, è quasi fatta per Montella

Vincenzo Montella è vicinissimo al ritorno in panchina. Il Siviglia ha scelto il tecnico napoletano, esonerato dal Milan lo scorso 27 novembre all'indomani dello 0-0 contro il Torino, per prendere il posto di Berizzo: nelle prossime ore potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale.



Montella, sotto contratto con il Milan fino al 2019, starebbe trattando la rescissione con il club rossonero (che risparmiarebbe 9 milioni lordi di ingaggio). Sfuma così l'ipotesi di vedere l'ex Aeroplanino di nuovo alla guida del Diavolo in caso di ulteriori scivoloni di Gattuso.



Non è escluso inoltre che nello staff del molto probabile nuovo allenatore degli andalusi, per renderne più agevole l'ambientamento, venga inserito Enzo Maresca, ex giocatore biancorosso dal 2005 al 2009.