Simeone-Psg, Tuchel-Chelsea: ecco il Risiko delle panchine

Adesso che secondo la stampa francese Neymar sta dando una spallata insidiosa ad Emery alzando il rischio del suo possibile allontanamento dalla panchina del Psg per la prossima stagione, diventa interessante studiare il possibile domino degli allenatori per cominciare a capire. Allora attenzione a Diego Simeone perché sembra proprio lui il prescelto in caso di divorzio da un tecnico rimasto in estate per mancanza di alternative dopo vari rifiuti eccellenti, a partire proprio da Simeone. Nonostante il recente rinnovo fino al 2020 il Cholo è tornato al centro della scena francese e sembra arrivato il momento del divorzio dall'Atletico Madrid più volte rimandato.



In Spagna invece stanno seguendo Maurizio Sarri, affascinati dall'idea di riaprire un ciclo a costi minori (6 milioni più bonus l'attuale ingaggio di Simeone) ma con un gioco più divertente e offensivo. Giusto ricordare che Sarri, pagando la clausola rescissoria da 8 milioni inserita nel suo contratto, si libera dal Napoli. Ipotesi ancora più verosimile in caso di conquista dello scudetto.



In questo Risiko affascinante ci entra anche Antonio Conte perché al Chelsea hanno trovato il suo sostituto nella figura di Thomas Tuchel, ex tecnico del Borussia Dortmund. Conte vorrebbe tornare in italia per ragioni familiari ma in questo momento c'è solo il Milan potenzialmente in grado di fargli una proposta; situazione societaria ed obiettivi permettendo, ovviamente. Qualcuno parla anche di un clamoroso ritorno di Conte alla Juve, se allegri dovesse lasciare in caso di stagione deludente, ma gli ultimi attriti via messaggio con Andrea Agnelli stridono un po'. Altra strada da seguire è quella lasciata da Ancelotti al Bayern Monaco: lo ha sostituito Heynckes ma dalla prossima stagione ci sarà il giovane Nagelsmann, talento emergente dell'Hoffenheim.