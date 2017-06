Simeone, niente Inter: "Il mio sogno è continuare all'Atletico"

Diego Pablo Simeone non siederà sulla panchina dell'Inter. Il tecnico argentino dell'Atletico Madrid ha smentito le voci di un approdo in nerazzurro a Radio Metro951: "Il mio sogno è continuare in questo club, proseguire in questo percorso di crescita. L'Atletico ha acnora margini di miglioramento. Mi immagino qui la prossima stagione".



Simeone nello specifico sottolinea: "Vedo molti giocatori giovani che stanno per dare l’equilibrio giusto per avere una buona rosa. Ancora mi emozionano gli sforzi del collettivo, questa cosa mi tiene in vita. Quando ero giovane guardavo il Napoli di Diego Maradona e vedo una correlazione con la battaglia che ha fatto con le migliori squadre come Inter, Juventus, Milan. Stiamo crescendo come club: siamo vicini ad avere un nuovo stadio che sarà meraviglioso".