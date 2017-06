Shanghai Sipg, ufficiale: Villas-Boas è il nuovo allenatore

Dopo Pellegrini, Zaccheroni, Magath e Manzano un altro allenatore dal grande curriculum sbarca nella Chinese Super League. André Villas-Boas è ufficialmente il nuovo tecnico dello Shanghai Sipg, club arrivato terzo nell'ultimo campionato dietro ai campioni del Guangzhou Evergrande e allo Jangsu Suning, a cui fa capo la nuovo proprietà dell'Inter. Il portoghese, accostato nei giorni scorsi proprio alla panchina dei nerazzurri, succede a Sven-Goran Eriksson. Per lui un contratto faraonico da 12 milioni di euro a stagione.



Queste le parole dell'ex allenatore di Porto, Chelsea, Tottenham e Zenit al momento della presentazione: "Per me lo Shanghai SIPG è una nuova sfida, l'obiettivo è vincere il campionato. Sono molto felice di essere coinvolto in questo grande progetto ma sicuramente anche il riconoscimento finanziario che mi è stato offerto è stimolante". Soddisfatto anche il club cinese: "Siamo convinti che insieme a lui raggiungeremo nuovi importanti traguardi e riusciremo a valorizzare i nostri giovani talenti".