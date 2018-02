Shanghai Shenhua, Guarin: "Inter, riportami a casa"

Dalla Cina arriva un messaggio d'amore per l'Inter firmato Fredy Guarin. Il centrocampista colombiano, ceduto dai nerazzurri allo Shanghai Shenhua nel 2016 per 12 milioni di euro, vorrebbe tornare: "I nerazzurri sono la mia famiglia, riportatemi a casa. I soldi non sono un problema, accetterei anche un quinto del mio stipendio attuale (circa 10 milioni di euro, ndr)" le parole alla Gazzetta dello Sport.



Guarin poteva tornare già l'anno scorso ma non se ne fece nulla: "Ne parlai con Ausilio ma le condizioni economiche e la situazione confusionaria con de Boer me lo impedirono. Ma mi mancano Italia e Inter, il mio desiderio è questo".



Il 31enne ricorda anche il momento in cui poteva andare alla Juventus in cambio di Vucinic: "Fu Mazzarri a spingere per la cessione, io volevo restare. Durante quel gennaio mi consideravano un traditore, ma se l’allenatore ti dice chiaramente di andare via è inevitabile fare valutazioni differenti". Poi, però, l'addio arrivò lo stesso: "In dirigenza furono chiari: tu e Icardi siete gli unici con un valore economico importante, abbiamo bisogno di denaro".