Serve la diga, la Juve cambia! E la Roma si becca un no

19:30 Bologna, caccia a Mchedlidze

Il Bologna cerca un vice-Destro: l'ultima idea è Levan Mchedlidze, attaccante dell'Empoli che l'anno scorso era riuscito a ritagliarsi un posto da titolare prima dell'infortunio nella seconda parte di stagione.

18:30 Roma, no per Mahrez

Brutte notizie per la Roma. Il Leicester, secondo quanto scrivono in Inghilterra, ha risposto negativamente all'ultima proposta di 35 milioni di euro effettuata dalla società giallorossa per Mahrez, facendo sapere che non la ritiene adeguata al valore del giocatore.

17:30 Verratti, niente Barça

Marco Verratti, centrocampista del Psg, chiarisce la situazione sul suo ormai impossibile trasferimento al Barcellona: "C'è stato qualcosa ma è finita lì, non ci sono state altre trattative. Ho deciso di rimanere qui e ne sono felice. Neymar mi ha fatto cambiare idea? Ho deciso molto prima, non sapevo che sarebbe venuto qui",

16:30 "JUVE, SI RIAPRE N'ZONZI"

Secondo Desmarque, la Juventus manderà un emissario per seguire Everton-Siviglia: "Segno che l'interesse per N'Zonzi sia ancora vivo".

16:00 NACIONAL, IDEA FELIPE MELO

Il Palmeiras ha scaricato Felipe Melo, ora fuori rosa, ma sul centrocampista brasiliano suonano le sirene del Nacional. Secondo Ovacion, già presi i primi contatti tra il presidente Rodriguez e l'ex Inter.

15:30 PSG, L'AGENTE DI DRAXLER A BARCELLONA

La Bild ha pubblicato una foto di Roger Wittmann, agente di Julian Draxler, all'aeroporto di Barcellona. Secondo il giornale tedesco, potrebbe essere il centrocampista del Psg ad essere l'erede di Neymar in blaugrana.

13:00 ROMA, BALZARETTI RIMANE IN SOCIETà

Federico Balzaretti ha ricevuto un'offerta come capo-scout del Nantes ma ha scelto di rimanere alla Roma: si occuperà di tenere sotto controllo i giocatori di proprietà giallorossa in prestito.

11:45 IL DORTMUND SPARA ALTO PER AUBAMEYANG

Il Milan è sempre interessato a Pierre-Emerick Aubameyang ma il Borussia Dortmund alza il muro: "Cento milioni non penso siano abbastanza, sia per Dembelè che per Aubameyang" le parole del dg Watzke.

10:45 MARSIGLIA, OFFERTA PER JOVETIC

Il Marsiglia è alla ricerca di un attaccante e, secondo l'Equipe, ha fatto un'offerta all'Inter per Stevan Jovetic. Nella rosa dei nomi seguiti dai francesi c'è il sogno Giroud mentre Bacca vuole andare al Siviglia. Ecco perché il montenegrino può essere un'opzione seria: i nerazzurri vogliono 13-15 milioni di euro. Più defilati Kalinic, Dembélé del Celtic e Bony.

10:00 ROMA, 24 ORE PER MAHREZ

Secondo il Corriere dello Sport, lunedì la Roma prenderà nuovi contatti per Mahrez: colloquio con il suo agente per capire se il Leicester ha preso una decisione sull'offerta di 35 milioni di euro

09:30 MILAN, MIRABELLI APRE A RAIOLA

Massimiliano Mirabelli, dopo i presunti screzi con Mino Raiola nel rinnovo di contratto con Donnarumma, riapre al dialogo con il procuratore: "Ci siamo scontrati, è vero. È difficile trattare con lui, ma anche lui sa quanto sia difficile farlo con noi. Però non posso escludere che in futuro potremo trattare altri suoi assistiti". Un'altra conferma al possibile affare Ibrahimovic.

09:00 JUVE, RINCON VERSO IL VALENCIA

Dopo Lemina, anche Rincon può lasciare la Juventus. L'agente del venezuelano ha twittato da Valencia e i bianconeri sono interessati a Garay e Cancelo. Nei giorni scorsi il procuratore del centrocampista aveva però frenato: "Penso sia troppo presto parlare di una sua uscita dalla Juve".

08:30 INTER-PERISIC, PROVE DI RINNOVO

Come già anticipato dal nostro Paolo Bargiggia giorni fa (e poi confermato dal ds Ausilio), l'Inter sta provando ad aprire un dialogo con Perisic per il rinnovo. L'offerta giusta del Manchester United non arriva ma il croato, per firmare il nuovo contratto, vuole le cifre prospettategli dagli inglesi: almeno sei milioni di euro all'anno fino al 2021.