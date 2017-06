Serie A, tutti i movimenti del calciomercato estivo

ACQUISTI CESSIONI

ATALANTA (All. Gasperini)

Cornelius (a, Copenaghen), Gosens (d, Heracles), Schimdt (d, San Paolo), Haas (c, Lucerna), Palomino (d, Ludogorets), Eguelfi (d, Inter) Migliaccio (c), Raimondi (d), Kessié (c, Milan), Mounier (a, Bologna, FP), Cristante (c, Benfica, FP), Berisha (p, Lazio, FP), Grassi (c, Napoli, FP), Zukanovic (d, Roma, FP)

BENEVENTO (All. Baroni)

Gravillon (d, Inter) Puscas (a, Inter, FP), Pezzi (d, Cittadella), Falco (a, Bologna, FP), Cragno (p, Cagliari, FP), Pajac (c, Cagliari, FP), Bagadur (d, Benevento, FP), Venuti (d, Benevento, FP)

BOLOGNA (All. Donadoni)

Crisetig (c, Crotone, FP), Mounier (a, Atalanta, FP), Falco (a, Benevento, FP), Helander (d, Verona), Ferrari (d, Verona, FP), De Maio (d, Anderlecht), Gonzalez (d, Palermo) Viviani (c, Verona, FP), Sadiq (a, Roma, FP), Cherubin (d, Verona, FP)

CAGLIARI (All. Rastelli)

Cragno (p, Benevento, FP), Pajac (c, Benevento, FP) Colombo (p), Di Gennaro (c), Bruno Alves (d, Rangers), Gabriel (p, Milan, FP), Tachtsidis (c, Torino, FP), Miangue (d, Cagliari, FP), Caio Rangel (a, Estoril)

CHIEVO (All. Maran)

Costa (c, Spal, FP), Mpoku (a, Panathinaikos, FP), Floro Flores (a, Bari, FP), Daprelà (d, Bari, FP), Rigione (d, Cesena), Garritano (a, Cesena), Rodriguez (a, Cesena), Gaudino (c, Bayern) Gakpé (a, Genoa, FP), De Guzman (c, Napoli, FP)

CROTONE (All. Nicola)

Falcinelli (a, Sassuolo, FP), Trotta (a, Sassuolo, FP), Ferrari (d, Sassuolo, FP), Rosi (d, Genoa, FP), Crisetig (c, Bologna, FP)

FIORENTINA (All. Pioli NUOVO)

Milenkovic (d, Partizan), Bruno Gaspar (d, Vitoria Guiamares), Vlahovic (a, Partizan), Vitor Hugo (d, Palmeiras), Mati Fernandez (c, Milan, FP), Bagadur (d, Benevento, FP), Venuto (d, Benevento, FP) G. Rodriguez (d), Tello (a, Betis)

GENOA (All. Juric)

Gakpé (a, Chievo, FP), Rosi (d, Crotone, FP), Ujkani (p, Pisa, FP), Fiamozzi (d, Frosinone, FP), Orban (d, Racing Avellaneda) Burdisso (d), Cataldi (c, Lazio, FP), Ntcham (c, Manchester City, FP)

INTER (All. Spalletti NUOVO)

Miangue (d, Cagliari, FP), Ranocchia (d, Hull, FP), Jovetic (a, Siviglia, FP), Gnoukouri (c, Udinese, FP), Puscas (a, Benevento, FP), Bardi (p, Frosinone, FP), Manaj (a, Pisa, FP) Carrizo (p), Palacio (a), Sainsbury (d, Jiangsu Suning, FP), Erkin (d, Besiktas), Dimarco (d, Sion), Gravillon (d, Benevento), Eguelfi (d, Atalanta)

JUVENTUS (All. Allegri)

Bentancur (c, Boca Juniors), Orsolini (a, Ascoli, FP), Leali (p, Olympiacos, FP) De Ceglie (d), Dani Alves (d)

LAZIO (All. Inzaghi)

Berisha (p, Atalanta, FP), Cataldi (c, Genoa, FP), Kishna (a, Lille, FP), Mauricio (d, Spartak, FP), Morrison (c, Qpr, FP)

MILAN (All. Montella)

Gabriel (p, Cagliari, FP), Mauri (c, Empoli, FP), Niang (a, Watford, FP), Musacchio (d, Villarreal), Kessié (c, Atalanta), Ely (d, Alaves, FP), Rodriguez (d, Wolfsburg), André Silva (a, Porto) Honda (c), Ocampos (a, Marsiglia, FP), Deulofeu (a, Barcellona, FP), Pasalic (c, Chelsea, FP)

NAPOLI (All. Sarri)

Zapata (a, Udinese, FP), Grassi (c, Atalanta, FP), De Guzman (a, Chievo, FP)

ROMA (All. Di Francesco NUOVO)

Iturbe (a, Torino, FP), Skorupski (p, Empoli, FP), Zukanovic (d, Atalanta, FP), Ricci (c, Sassuolo, FP), Castan (d, Torino, FP), Sadiq (a, Bologna, FP), Vainquer (c, Marsiglia, FP) Moreno (d, Psv), Karsdorp (d, Feyenoord), Pellegrini (c, Sassuolo) Totti (a), Vermaelen (d, Barcellona, FP), Grenier (c, Lione, FP), Doumbia (a, Sporting)

SAMPDORIA (All. Giampaolo)

Verre (c, Pescara, FP), Bruno Fernandes (c, Sporting Lisbona)

SASSUOLO (All. Bucchi NUOVO)

Trotta (a, Crotone, FP), Falcinelli (a, Crotone, FP), Ferrari (d, Crotone, FP) Pegolo (p), Aquilani (c, Pescara, FP), Ricci (c, Roma, FP), Pellegrini (c, Roma)

SPAL (All. Semplici)

Zigoni (a, Milan, FP), Costa (c, Chievo, FP), Bonifazi (d, Torino, FP)

TORINO (All. Mihajlovic)

Tachtsidis (c, Cagliari, FP), Lyanco (d, San Paolo), Milinkovic-Savic (p, Lechia Gdansk), Sirigu (p) Padelli (p), Hart (p, Manchester City, FP), Iturbe (a, Roma, FP), Castan (d, Roma, FP), Chiosa (d, Novara)

UDINESE (All. Delneri)

Kone (c, Granada, FP), Lasagna (a, Carpi), Barak (a, Slavia Praga), Bizzarri (p, PescarA), Pezzella (d, Palermo) Kums (c, Watford, FP), Ranegie (a, Watford, FP), Zapata (a, Napoli, FP), Gnoukouri (c, Inter, FP), Lucas Evangelista (c, Estoril)

VERONA (All. Pecchia)