Serie A, tutti i movimenti del calciomercato di gennaio

ACQUISTI CESSIONI

ATALANTA

Gollini (p, Aston Villa), Cristante (c, Benfica), Fazzi (c, Perugia - da giugno 2018), Mounier (c, Saint Etienne), Hateboer (d, Atalanta) Pinilla (a, Genoa), Stendardo (d, Pescara), Gagliardini (c, Inter), Mancini (d, Perugia), Sportiello (p, Fiorentina), Monachello (a, Ternana), Suagher (d, Bari), Carmona (c, svincolato)

BOLOGNA

Petkovic (a, Trapani), Ndoj (c, Brescia - da giugno 2017), Valencia (a, Cortuluà) Morleo (d, Bari), Gomis (p, Torino), Floccari (a, Spal), Mounier (a, Saint Etienne), Ferrari (d, Verona), Acquafresca (a, Ternana)

CAGLIARI

Colombatto (c, Trapani), Gabriel (p, Milan), Faragò (c, Novara), Miangue (c, Inter), Ibarbo (a, Panathinaikos), Deiola (c, Spezia) Kranjc (c, Frosinone), Storari (p, Milan), Munari (c, Parma), Bittante (d, Empoli), Giannetti (a, Spezia), Tetteh (c, Olbia)

CHIEVO

Gakpé (a, Genoa) Parigini (c, Torni), Costa (d, Spal), Jallow (a, Trapani), Floro Flores (a, Bari)

CROTONE

Acosty (c, Latina), Kotnik (a, Nova Gorica) Salzano (c, Bari), Palladino (a, Genoa), Fazzi (c, Perugia), Cojocaru (p, Frosinone), Gnahoré (c, Perugia)

EMPOLI

Thiam (a, Juventus), Bittante (d, Cagliari), Zajc (c. Olimpia Lubiana), Pejovic (d, Zemun), Jakupovic (a, Middlesbrough), El Kaddouri (c, Napoli) Gilardino (a, Pescara), Bittante (d, Salernitana), Tchanturia (a, Olhaense), Saponara (c, Fiorentina), Maiello (c, Frosinone), M. Pereira (c, Juventus)

FIORENTINA

Sportiello (p, Atalanta), Saponara (c, Empoli), Castrovilli (c, Bari) Lezzerini (p, Avellino), Zarate (a, Watford), Diks (d, Vitesse), Gilberto (d, Vasco da Gama)

GENOA

Beghetto (c, Spal), Morosini (a, Brescia), Pinilla (a, Atalanta), Taraabt (c, Benfica B), Cataldi (c, Lazio), Rubinho (p, Como), Hiljemark (c, Palermo), Palladino (a, Crotone) Rincon (c, Juventus), Pavoletti (a, Napoli), Fiamozzi (d, Frosinone), Ocampos (a, Milan), Marchese (d, Catania), Gakpé (a, Chievo), Cissokho (c, Angers)

INTER

Gagliardini (c, Atalanta), Sainsbury (d, Jiangsu Suning) Felipe Melo (c, Palmeiras), Jovetic (a, Siviglia), Manaj (Pisa), Miangue (c, Cagliari), Gnoukouri (c, Udinese), Ranocchia (d, Hull City), Donkor (d, Cesena)

JUVENTUS

Rincon (c, Genoa), Matheus Pereira (c, Empoli) Cerri (a, Pescara), Brignoli (p, Perugia), Thiam (a, Empoli), Zaza (a, Valencia), Kastanos (c, Pescara), Evra (d, Marsiglia), Bouy (c, Zwolle), Romagna (d, Brescia)

LAZIO

Cataldi (c, Genoa), Leitner (d, Augsburg), Vinicius (d, Aek Atene), Leitner (c, Augsburg), Morrison (c, Qpr), A. Gonzalez (c, Nacional)

MILAN

Storari (p, Cagliari), Deulofeu (a, Everton), Ocampos (a, Genoa) Gabriel (p, Cagliari), Luiz Adriano (a, Spartak Mosca), Niang (a, Watford), Rodrigo Ely (d, Alaves)

NAPOLI

Pavoletti (a, Genoa), Leandrinho (a, Ponte Preta), Sainte (d, Prato) R. Insigne (a, Latina), Lasicky (d, Carpi), Gabbiadini (a, Southampton), El Kaddouri (c, Empoli), Gnahoré (c, Perugia), Negro (a, Latina)

PALERMO

Silva (a, Sundsvall), Sunjic (d, Stoccarda) Hiljemark (c, Genoa), Quaison (a, Mainz), Bouy (c, Zwolle), Alastra (p, Benevento), Bentivegna (c, Ascoli), Cassini (a, svincolato)

PESCARA

Cerri (a, Juventus), Stendardo (d, svincolato), Bovo (d, Torino), Gilardino (a, Empoli), Cubas (d, Boca), Muntari (c, svincolato), Kastanos (c, Juve), Rodriguez (Montevideo Wanderers) Aquilani (c, Sassuolo), Pigliacelli (p, Trapani), Mele (c, Torino), Manaj (a, Pisa), Zuparic (d, Rijeka), Pettinari (a, Ternana), Cristante (c, Atalanta), Verre (c, Sampdoria dal 2017/18)

ROMA

Machin (d, Trapani fp), Grenier (c, Lione) Iturbe (a, Torino), Seck (d, Carpi)

SAMPDORIA

Bereszynski (d, Legia Varsavia), Falcone (p, Livorno), Simic (d, Hajduk Spalato), Verre (c, Pescara dal 2017/18) Eramo (c, Benevento), Krajnc (d, Frosinone), Cassano (a, svincolato), Pereira (d, Benfica), Carbonero (c, svincolato)

SASSUOLO

Aquilani (c, Pescara), Scamacca (a, Psv) Terranova (d, Frosinone)

TORINO

Iturbe (a, Roma), Mele (c, Pescara), Carlao (d, Apoel Nicosia), Gomis (p, Bologna), Remacle (c, Standard Liegi), Milinkovic-Savic ( p, Lechia Danzica) Bovo (d, Pescara), Parigini (c, Bari), Gomis (p, Salernitana), Martinez (a, Atlanta United), Vives (c, Pro Vercelli)

UDINESE